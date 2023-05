16-årig idømmes fem et halvt års fængsel i nynazistisk terrorsag

Retten i Holbæk idømmer torsdag eftermiddag en 16-årig dreng fem år og seks måneders fængsel for blandt andet at have forsøgt at hverve en kammerat til den højreekstremistisk gruppe Feuerkrieg Division.

Drengen var tiltalt for en række overtrædelser af terrorparagraffen, som straffelovens paragraf 114 populært kaldes.

Her blev han kendt skyldig i de fleste punkter. Dog ikke det måske væsentligste punkt. Det handlede om, hvorvidt han har tilsluttet sig Feuerkrieg Division med henblik på selv at begå terror.

Han er medlem af gruppen. Men retten fandt det ikke bevist, at han tilsluttede sig for at udføre en eller flere terrorhandlinger.

Til gengæld har han ifølge retten forsøgt at hverve en kammerat til Feuerkrieg Division. Desuden har han delt bombe- og våbenmanualer og andet ekstremistisk materiale via beskedtjenesten Telegram.

Han har også vejledt andre medlemmer om, hvordan gruppen skulle organiseres. Og så har han været med til at udarbejde en håndbog til medlemmerne i Feuerkrieg Division.

Drengen, der torsdag er klædt i et mørkt jakkesæt og en lyseblå skjorte, sidder roligt ved sin forsvarers venstre side i retslokalet.

På tilhørerpladserne sidder blandt andre hans mor. Der er helt stille i lokalet, da dommen bliver afsagt.

Udover at han idømmes fem et halvt års fængsel har retten bestemt, at han de næste seks år ikke må tage kontakt til andre, der er dømt efter terrorlovgivningen.

Dommen er strengere end den straf, som specialanklager Rune Rydik argumenterede for, at teenageren som minimum skulle have.

Således sagde Rune Rydik forud for dommen, at den tiltalte efter hans opfattelse skulle idømmes mindst fem år.

Drengens forsvarer, Lasse Martin Dueholm, argumenterede for, at hans klient højst skulle idømmes to års fængsel. Og under alle omstændigheder skulle han have "rettens mildeste dom".

Drengen blev anholdt 7. april sidste år. Dengang ransagede politiet hans teenageværelse hjemme hos hans forældre på Vestsjælland.

Betjentene fandt blandt andet et Feuerkrieg Division-flag, et flag og armbind med nazistiske symboler og Adolf Hitlers selvbiografiske manifest, "Mein Kampf", hos den dengang 15-årige dreng.

Kammeraten, som han forsøgte at hverve, blev også sigtet i sagen. Men senere blev sigtelsen frafaldet for hans vedkommende.

Drengen har gennem sagen nægtet sig skyldig i alle forhold.

Han har da også besluttet at anke dommen på stedet med håb om at blive frifundet i landsretten. Alternativt ønsker han en mildere straf, meddeler hans forsvarer, Lasse Martin Dueholm.

