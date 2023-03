16-årig poserede med kniv, nazibind og kaldte sig Hitlers soldat

Iført mørkeblåt jakkesæt og lyseblå skjorte sidder en kortklippet, ung dreng tirsdag foran et nævningeting i Retten i Holbæk. Da han ankommer, hilser han kort på sine forældre, inden han tager plads ved siden af sin forsvarer.

Drengen var bare 15 år, da han 7. april sidste år blev anholdt en tidlig morgen i sit hjem på Vestsjælland.

Han blev varetægtsfængslet på en sikret institution for unge, og siden er han blevet tiltalt for at lade sig hverve til den højreekstreme gruppe Feuerkrieg Division og forsøgt at hverve en kammerat til den.

Ifølge anklagemyndigheden påtog han sig sågar en ledende rolle i organisationen, som den betegner som en terrorsammenslutningen. Selv nægter han sig skyldig og skal senere afgive forklaring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv om den 16-årige blev fængslet i april, blev han allerede en måned forinden anholdt første gang, men løsladt igen. Det oplyser specialanklager Rune Rydik, da han i retten tirsdag fremlægger detaljer fra efterforskningen.

Den første anholdelse skete, da Politiets Efterretningstjeneste (PET) fik et tip om, at han truede med at ville skyde mod en børnehave. Den mistanke blev lagt ned, men politiet beslaglagde flere ting fra drengens værelse.

Det var blandt andet camouflagetøj, en 16 centimeter stor dolk, en ammunitionskasse med naziflag, naziarmbånd og Adolf Hitlers bog "Mein Kampf".

Men også drengens computer og telefon blev beslaglagt, og på computeren fandt politiet korrespondance på beskedtjenesten Telegram.

Beskederne passede med nogle, som PET allerede i januar 2022 havde fået et tip om, forklarer Rune Rydik og fortsætter:

- Der var også noget andet, der vækkede bekymring.

På computeren fandt politiet nemlig et ansøgningsskema til Feuerkrieg Division.

- Han skriver, at han har kendskab til at lave bomber, og at han har læst "Mein Kampf", siger anklageren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Rune Rydik har drengen delt link til en mappe med bombe- og våbenmanualer på Telegram. Han skal også rådgivet medlemmer af Feuerkrieg Division om, hvordan bevægelsen skulle organiseres.

Politiet tog også drengens dagbog med sig. I begyndelsen skrev han på dansk om sin almindelige dagligdag, mens han senere slog over i engelsk og skrev, at han var en af "Hitlers soldater".

Der er også fundet billeder af drengen, hvor han poserer med en stor kniv, mens han er iført camouflagetøj og naziarmbind. Anklageren viser desuden billeder af, at drengen heiler.

Drengens mor afhøres som den første. Hun fortæller, at det var hende, der købte kniven sammen med strømper og handsker i starten af 2022. Den skulle bruges, når de lavede bål.

- Det var tanken, at familien var lidt mere udenfor, siger hun.

Sagen behandles over adskillige dage, og dommen ventes til maj.

/ritzau/