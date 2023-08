1600 grise dræbt i gårdbrand ved Gudum

1600 grise har mistet livet i en brand i en svinestald ved Gudum mellem Lemvig og Struer, oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Branden blev anmeldt tidligt søndag og er muligvis opstået i et køleanlæg i stalden.

- Der er tre sektioner i stalden med 800 grise i hver. To af dem er brændt helt ud. Der har været dyrlæger til stede, og politiet har også bistået med aflivningen, fortæller vagtchef Anders Olesen.

Der har imidlertid været tale om så mange skadede dyr, at langtfra alle har fået en nådig ende på livet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er mange af dem, som vi ikke har kunnet kommet til, fortæller Anders Olesen.

Branden i svinestalden på Højbjergvej nord for Gudum kræver først på eftermiddagen søndag fortsat brandvæsnets tilstedeværelse. Stedet ligger så langt fra naboer, at det ikke har været nødvendigt at udsende nogen varslinger eller lignende.

Ifølge Anders Olesen ligger det endnu ikke fast, hvad der har været årsagen til branden. Dog er formodningen, at den er brudt ud i en elinstallation i et køleanlæg.

- Men det skal man formentlig have en elsagkyndig ud for at kunne fastslå, lyder det fra vagtchefen.

/ritzau/