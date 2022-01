En ung mand er blevet sigtet for at affyre fyrværkeri mod ansatte i offentlig tjeneste i Slagelse nytårsnat.

17-årig anholdt for at affyre bomberør mod hundepatrulje

En 17-årig dreng er natten til lørdag blevet anholdt, efter at han affyrede et bomberør mod en hundepatrulje i Byskovparken i Slagelse.

Det oplyser vagtchef Joy Haensel ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lørdag morgen.

Episoden fandt sted lidt efter klokken 03.00, mens politiet var ude i området til en anden opgave. I den forbindelse begyndte en gruppe unge at skyde fyrværkeri efter en hundepatrulje.

- Vores hundepatrulje må trække sig ud af området, og vi sender yderligere styrker til. Herefter affyrer en person et bomberør mod hundepatruljen, og vi har yderligere en kollega, der er meget tæt på, da det her fyrværkeri springer, siger Joy Haensel.

Ingen personer kom til skade under episoden.

Vagtchefen tilføjer, at den 17-årige kommer fra lokalområdet. Han er blevet sigtet for at have affyret fyrværkeri mod ansatte i offentlig tjeneste.

Politiet har endnu ikke identificeret andre af de unge personer, der indledningsvist var med til at skyde fyrværkeri efter politiet.

/ritzau/