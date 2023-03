17-årig dreng fængsles i sag om dobbeltdrab - 16-årig løslades

En af to unge drenge på 16 og 17 år, som er sigtet for knivdrab på to teenagere i Taastrup, er blevet varetægtsfængslet.

Der er tale om den 17-årige, som er blevet varetægtsfængslet.

Det skal han være i foreløbig fire uger, oplyser advokat Jens Lang Rask til DR.

Imens er den 16-årige dreng blevet løsladt. Det oplyser hans advokat, Michael Lindquist, til DR.

Det fremgår ikke, hvad begrundelsen er for, at den ene er blevet varetægtsfængslet.

Ifølge DR er begge drenge fortsat sigtet for drab og drabsforsøg.

De to sigtede nægter sig skyldige.

/ritzau/