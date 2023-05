17-årig dreng i kritisk tilstand efter soloulykke

En 17-årig dreng har natten til mandag været involveret i en soloulykke på Abkærsvej syd for Over Jerstal i Sønderjylland.

Hans tilstand er kritisk, men stabil.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Sune Loklindt.

- Vi ved ikke, hvorfor den 17-årige har været ude at køre alene.

- Han kører ind i et vejtræ og bliver klemt fast. Vi ved ikke hvorfor endnu, siger han.

Da drengen er 17 år, kan han godt have et kørekort, men i givet fald skal han køre med en voksen ledsager, der har kørekort, indtil han er fyldt 18.

Politiet fik anmeldelsen klokken 04.10.

Der er blevet ryddet op på stedet, lige som en bilinspektør har været forbi ulykkesstedet for at prøve at klarlægge årsagen til ulykken.

Den 17-åriges pårørende er underrettet.

/ritzau/