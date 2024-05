17-årig får syv års fængsel i sag om højreekstrem terrorgruppe

Det er på mange måder en usædvanlig terrorsag.

Den dømte i sagen er en spinkel dreng på 17 år.

I december 2021 indsendte han et ansøgningsskema til Feuerkrieg Division og blev en del af den nynazistiske gruppe.

Mandag eftermiddag er landsretten klar med straffen. Drengen idømmes syv års fængsel.

Østre Landsret affejede i skyldkendelsen mandag formiddag hans forklaring om, at det bare var for sjov.

Et enigt nævningeting fandt ham skyldig i at have tilsluttet sig terrorgruppen. Nævningerne lægger vægt på, at drengen havde "indgående kendskab" til gruppens ideologi, og de finder det bevist, at han havde en ledende rolle.

Drengen forsøgte også at hverve en kammerat og støttede i flere tilfælde gruppen.

Han har blandt andet delt links til bombemanualer og læst korrektur på Feuerkrieg Divisions håndbog, som opfordrer til terror.

Den dengang 15-årige blev anholdt i foråret 2022.

På drengeværelset på Vestsjælland fandt politiet blandt andet et Feuerkrieg Division-flag, et flag og armbind med nazistiske symboler og Adolf Hitlers selvbiografiske manifest, "Mein Kampf".

Politiet sikrede sig også drengens dagbog, hvor han blandt andet skrev, at han var "en af Hitlers soldater". På billeder poserede han med en stor kniv, mens han var iført camouflagetøj og naziarmbind.

I Østre Landsret overværer hans forældre mandag domsafsigelsen fra tilhørerrækkerne. Deres dreng har siddet varetægtsfængslet i sagen i over to år. Imens har han færdiggjort 9. klasse.

Da dommen er afsagt, giver de et kram til deres teenagedreng. Han er fængslet på en lukket institution, eftersom han er under 18 år.

Dagens afgørelse er en skærpelse af dommen fra Retten i Holbæk, der sidste år idømte drengen fem et halvt års fængsel.

Her blev han frifundet for den del af anklagen, der handler om, at han selv tilsluttede sig terrorgruppen.

Et mindretal af landsrettens dommere og nævninger ville have en mildere straf. Der var to stemmer på tre års fængsel, og tre stemmer på seks års fængsel.

Det var dog de resterende 13 stemmer, som afgjorde, at det blev syv års fængsel.

Drengens forsvarer, Lasse Martin Dueholm, havde gjort gældende, at maksimalt tre års fængsel ville være nok, da der ifølge ham er tale om en ung dreng med autisme, som har været udsat for radikalisering på nettet.

Han har ingen kommentarer efter domsafsigelsen. Drengen kan søge om tilladelse til at få strafudmålingen for Højesteret.

/ritzau/