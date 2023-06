17-årig flygtede fra rulletrappe under Field's-skyderi

En 17-årig pige opdagede ikke med det samme, at hun var ramt af et fragment, da hun 3. juli sidste år flygtede fra drabsmand i storcentret Field's.

Det forklarer den i dag 18-årige kvinde tirsdag i Københavns Byret. Her fortsætter behandlingen af sagen mod den 23-årige mand, som er tiltalt for tre drab, en række drabsforsøg, for trusler, fareforvoldelse og våbenkriminalitet.

Manden gik en søndag eftermiddag midt på sommeren bevæbnet ind i centret, hvor han gav sig til at skyde på tilfældige ofre. Det har siden vist sig, at han var sindssyg, og anklagemyndigheden vil have ham dømt til anbringelse på en særlig sikret psykiatrisk afdeling i stedet for en fængselsstraf.

I sidste uge tog specialanklager Søren Harbo hul på afhøringen af de overlevende ofre fra storcentret, og det fortsætter tirsdag, hvor flere vidner afhøres.

Kvinden fortæller på spørgsmål fra sin bistandsadvokat, Helle Hald, hvordan hun fortsat er meget mærket af episoden. Blandt andet bliver hun skræmt af folk, der løber, og hun kan ikke nærme sig Field's.

Inden da har kvinden fortalt specialanklager Harbo om sin dag i Field's.

- Jeg var derude sammen med min mor og min søster. Vi skulle derud og se Harry Styles-koncert. Vi skulle have noget mad derude, og så gik vi på Amercian Diner.

Mens moren og søsteren blev siddende på dineren gik den 17-årige mod en butik for at købe et hårspænde.

- Da jeg kommer ud af restauranten, kan jeg se, at folk begynder at løbe. Jeg tænker "fint nok", de skal bare til koncerten. På rulletrappen, der begynder alle at løbe, og så hører jeg det første skud, fortæller hun i retten.

Den dengang 17-årige pige befandt sig på en rulletrappe i storcentret, hvor et af rædselsscenarierne i storcentret den eftermiddag udfoldede sig. Flere blev såret, og en 17-årig pige blev dræbt på trappen.

Det skete, efter at gerningsmanden til at begynde med havde dræbt en 46-årig mand og en 17-årig dreng uden for centrets biograf.

Den i dag 18-årige kvinde fortæller fra vidneskranken, hvordan hun flygtede fra stedet ned ad rulletrappen mod en nødudgang.

- På vej ned kan jeg høre flere skud, og at der er flere, der falder, og at nogen råber, at der en der er blevet ramt. Så kommer der en pige ud og falder om på jorden, og jeg kan se, hun er ramt. Hun bløder rigtig meget. På det tidspunkt tror jeg, at hun er død, fortæller kvinden.

Til at begynde med mærkede kvinden ikke noget på egen krop. Men det viste sig, at hun var blevet strejfet på kæben.

- Jeg blev ramt af et fragment, og vi fandt et andet i mit hår på vej hjem, fortæller kvinden.

Efter afhøringen af den 18-årige er turen kommet til en anden ung kvinde. I vidneskranken fortæller hun om sine oplevelser. Hun græder og er tydeligt påvirket.

Flere vidner skal afhøres i løbet af tirsdagen, og der skal desuden afspilles videoer af afhøringer af mindreårige, som var til stede.

/ritzau/