17-årig pige beretter om bælteslag for manglende koranlæsning

Lussinger og slag med bælte var gennem en årrække afstraffelsen for manglende koranlæsning.

Sådan lyder det mandag i Retten i Odense.

Her afgiver en 17-årig pige forklaring i retssagen mod sin egen far, der er tiltalt for at have sendt to af pigens søskende på genopdragelse i Afrika.

Hun beretter om en streng religiøs opdragelse i den muslimske tro. Børnene blev undervist i koranen, og pigerne skulle gå med tørklæde.

- På et tidspunkt kunne jeg ikke teksten i koranen. Så kunne han finde på at slå med et bælte på benene og på ryggen, forklarer datteren.

Hun holder blikket stift rettet mod retsformanden og undgår at se på sin far, der også sidder i retssal 13.

På et tidspunkt bliver det for meget for hende, og hun bryder sammen. Tårerne triller ned ad kinden.

Hun beder om, at faren bliver placeret i et lytterum, så hun ikke skal se på ham.

Den korporlige afstraffelse fandt ifølge pigens forklaring sted, fra hun begyndte i skolen og frem til 2017.

Cirka en gang om ugen fandt faren ifølge vidneforklaringen bæltet frem eller gav lussinger.

Børnene måtte ifølge pigens forklaring ikke komme med til fødselsdage hos andre børn eller deltage i lejrskoler.

I 2017 rejste faren til Kenya med en datter på 12 år og en søn på ni år.

Det blev ifølge anklageskriftet begyndelsen på en fire år lang genopdragelsesrejse, hvor de to børn både blev udsat for voldelige og seksuelle overgreb.

Faren skal ifølge anklageskriftet have solgt datteren på et marked til en ældre mand, der herefter voldtog hende.

Han skal også have forsøgt at gifte datteren bort til en cirka 75-årig mand, ligesom pigen ifølge anklageskriftet blev omskåret under rejsen.

Den 17-årige forklarer, at hendes søster inden rejsen var begyndt at smide tørklædet og gå anderledes klædt, end hun plejede.

Hun talte om, at hun ikke længere vil være muslimsk, fortæller den 17-årige.

Faren sagde, at han ville tage børnene med på sommerferie til Kenya for at besøge noget af sin familie.

De skulle være tilbage til skolestart i august 2017.

Men sådan gik det ikke. Først fire år senere - i slutningen af 2021 - vendte de to børn tilbage til Danmark.

Faren nægter sig skyldig.

Han har forklaret, at han var nødt til at forlænge opholdet i Afrika med børnene, fordi han under rejsen mistede sin lejlighed i Danmark.

Den tiltalte mener, at anklagerne mod ham er fabrikeret af hans ekskone, "fordi hun vil have børnene for sig selv".

Der ventes dom i sagen i slutningen af april eller starten af maj.

/ritzau/