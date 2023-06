17-årig sigtet for at sætte kamera op på toilet på gymnasium

En 17-årig dreng er blevet sigtet for at have sat et kamera op på et toilet på Aarhus Gymnasiums afdeling på Dollerupvej.

Det skriver TV 2 Østjylland.

9. maj kom det frem, at skolens rektor havde sendt en besked via skolens intranet om, at der var blevet fundet et kamera, og at sagen var blevet sendt til politiet.

Kameraet blev afleveret til politiet, der siden hen har efterforsket sagen, og det har altså nu ført til sigtelsen mod den 17-årige.

Drengen er sigtet for blufærdighedskrænkelse, forsøg på blufærdighedskrænkelse og for på uberettiget vis at have taget billeder af andre.

Kameraet har ifølge politiet siddet cirka en time, inden det blev opdaget, lyder det fra politiet.

En enkelt forurettet er indtil videre identificeret, og vedkommende er informeret om sagen. Der skulle ikke være flere personer, der kan identificeres på videomaterialet.

Østjyllands Politi fortæller til TV 2 Østjylland, at man nu betragter sagen som afsluttet.

/ritzau/