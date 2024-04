17-årig sigtet for at skaffe våben til skuddrab

En 17-årig dreng, der er sigtet for medvirken til et drab begået i januar, skaffede ifølge anklagemyndigheden drabsvåbnet.

Det skriver B.T., der er til stede i Retten på Frederiksberg, hvor drengen fremstilles i grundlovsforhør torsdag middag.

I retten har han torsdag nægtet sig skyldig i sigtelserne, skriver Ekstra Bladet.

Drabet blev begået på Frederiksberg, og politiet fik natten til den 14. januar en anmeldelse om skud ved Worsaaesvej.

Her blev en 22-årig mand fundet skudt i en bil. Drabet menes at have baggrund i en konflikt mellem den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) og rockergruppen Hells Angels.

Ifølge anklagemyndigheden stod den 17-årige bag drabet sammen med flere uidentificerede gerningsmænd. Det skriver B.T.

Den 17-årige er ifølge mediet den eneste anholdte i sagen.

Han blev anholdt torsdag morgen i forbindelse med en anholdelses- og ransagningsaktion i Holbæk og Odsherred, som blev gennemført efter våbenfund Ladegårdsparken i Holbæk i februar.

I alt blev seks personer anholdt i aktionen, hvor der ikke blev fundet nye våben. Tre af dem fremstilles torsdag i grundlovsforhør i Retten i Holbæk.

