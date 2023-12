1700 kraftige kanonslag afsløret i bunkere - fyrværker er sigtet

En professionel fyrværker sigtes af politiet for at sælge ulovlige kanonslag til private. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi søndag i en pressemeddelelse.

Sagen skyldes et tip til politiet, og lørdag formiddag gik man i aktion ved to bunkere i Jyderup, som ligger mellem Holbæk og Kalundborg.

I alt blev der fundet 1700 "kraftige kanonslag", lyder det fra politiet efter ransagningen, som skete med assistance fra Forsvarets ammunitionsryddere.

De to bunkere bruges af en 36-årig professionel fyrværker.

Da politiet rykkede ud, forsøgte en bilist at vende rundt. Kort efter blev han standset. Han indrømmede at have købt kanonslag på stedet.

Derfor er den professionelle mand blevet sigtet for ulovligt salg til private, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Aktionen har hindret, at kraftigt fyrværkeri kom i omløb op til nytårsaften, konstaterer vicepolitiinspektør Jacob Olsen.

- Vi ved, det kan være farligt, og det genererer utroligt mange mennesker, så vi er meget tilfredse med fundet, udtaler han i pressemeddelelsen.

Fyrværkeren er blevet afhørt og løsladt igen. Han vil senere blive stillet for retten, lyder det fra politiet.

/ritzau/