18-årig drabstiltalt havde kniv med i sin skoletaske

En lokal gruppe fra Høje Taastrup havde set sig sur på en i dag 18-årig mand, og han blev derfor overfaldet af seks unge mænd, kort før han stak tre af dem med kniv.

Det forklarer den 18-årige i Retten i Glostrup, hvor han sidder tiltalt for dobbeltdrab og drabsforsøg.

Episoden fandt sted i Høje Taastrup en sen aften den 6. marts 2023, og retten skal i sagen tage stilling til, om de to knivdrab foregik i nødværge, som den 18-årige påstår.

Fire andre unge mænd er i sagen tiltalt for at udøve grov vold mod den 18-årige, kort før han trak en kniv.

I retten forklarer den 18-årige blandt andet, at de fire andre tiltalte og de to afdøde havde set sig sur på ham, efter at han havde talt over sig om nogle fra den gruppe, de ifølge ham var en del af.

Derfor blev han allerede overfaldet i sommeren 2022 af nogle af de tiltalte, lyder det. Her blev han slået i baghovedet med en hammer.

Et billede af den tiltalte bliver vist i retten. Her ses det angiveligt, at han havde fået flere slag i baghovedet.

- Efter den episode blev jeg rigtig bange for mit liv. Derfor skiftede jeg gymnasium og holdt op med at komme offentlige steder i Høje Taastrup, forklarer han i retten.

Efter den episode valgte han også at anskaffe sig en kniv, som han hele tiden havde på sig, fordi han var bange for gruppen, forklarer han. Derfor havde han den også med i skole.

Han forklarer desuden, at han 6. marts 2023 trak en kniv, fordi han blev mødt af flere maskerede mænd, der løb efter ham, hvorefter der opstod tumult.

Han blev ifølge ham selv lagt ned af mændene, som blandt andet sparkede ham, og han "stak løs" med kniven, fordi han troede, at de ville slå ham ihjel, siger han under sin forklaring i retten.

På det tidspunkt vidste han ikke, om han havde ramt nogle med kniven, lyder det.

I løbet af de ni dage, der er sat af til sagen, skal retten vurdere, om den 18-åriges handlinger var nødvendige for at stoppe et eventuelt overfald.

Her lyder det ifølge anklager, at jo voldsommere et angreb er, jo voldsommere midler må man bruge. I så fald kan knivstikkene være lovlige.

Retten skal også vurdere, hvorvidt de fire andre tiltalte mænd handlede i nødværge.

/ritzau/