18-årig kvinde er fortsat savnet i Vestjylland

En 18-årig kvinde er fortsat savnet, efter hun søndag formiddag klokken 10.20 forlod sit hjem i Videbæk i Vestjylland.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even tidligt mandag morgen.

- Vi har fået en del henvendelser, som vi har reageret på, og som vi har været ude og lede på baggrund af, men der er ikke noget held endnu, siger vagtchefen.

Pigens navn er Cecilie, og i et opslag på det sociale medie X beskriver politiet hende som 165 til 170 centimeter høj, spinkel af bygning og lyshåret.

Hun forlod sit hjem i nedtrykt tilstand og politiet ved, at hun efterfølgende kørte med busrute 124 fra Videbæk i østlig retning.

Det er muligt, at hun søger mod Silkeborg.

Lars Even siger til Ritzau, at intet peger på, at der skal være sket en forbrydelse i sagen.

- Det har vi ikke nogen mistanke om, siger vagtchefen.

Personer, der ser Cecilie, skal ringe 114, skriver politiet.

Den 18-årige var iført en grå cardigan, en hvid top, lyse jeans og mange smykker.

/ritzau/