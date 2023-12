18-årig mand fængslet for flere knivrøverier i Aalborg

En 18-årig mand, der mistænkes for at stå bag fire røverier i Aalborg, er lørdag blevet varetægtsfængslet i to en halv uge - frem til 16. januar.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup ved Nordjyllands Politi til Ritzau.

Fredag aften kort før klokken 23 henvendte han sig på politistationen, hvor han blev anholdt. Lørdag blev manden fremstillet i grundlovsforhør.

Politiet mistænker ham for at stå bag fire knivrøverier i Aalborg. Tre af røverierne er blevet begået torsdag og fredag, mens det fjerde blev begået 26. december.

På det sociale medie X skrev Nordjyllands Politi, at manden tilstod at være gerningsmanden til flere af de seneste røverier i Aalborg, da han henvendte sig på stationen.

- Politiets efterforskning af sagens nærmere omstændigheder fortsætter nu, skrev politiet.

Både ved et røveri begået ved en Kvickly på Dannebrogsgade i Aalborg Vestby fredag aften og et røveri mod tankstationen Shell på Engtoftevej tidligere på dagen blev gerningsmanden beskrevet som spinkel af bygning.

Ved begge røverier blev det desuden nævnt, at gerningsmanden bar en Adidas-trøje med et hvidt logo.

Politiet har arbejdet ud fra en hypotese om, at røverierne er begået af den samme gerningsmand.

Den unge mand er desuden mistænkt for at stå bag et røveri mod SuperBrugsen på Sjællandsgade torsdag og et mod en 7-Eleven-kiosk på Aalborg Banegård, som blev begået 26. december.

I alle fire tilfælde er røverierne blevet begået med en kniv.

/ritzau/