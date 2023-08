18-årig mand varetægtsfængslet efter drab på Christiania

En 18-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i foreløbigt 25 dage i forbindelse med drabet på en 30-årig mand lørdag aften på Christiania.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

- Grundlovsforhøret er færdigt, og den anholdte relateret til gårsdagens skyderi i og omkring Stjerneskibet i Pusher Street på Christiania er varetægtsfængslet i 25 dage.

- Det skal endvidere bemærkes, at forsvareren har kæret kendelsen til landsretten, skriver Københavns Politi.

Det betyder, at landsretten også skal tage stilling til, om den 18-årige skal varetægtsfængsles.

Den 18-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, Janus Malcolm Pedersen, til Ritzau.

Manden vil være fængslet, indtil landsretten træffer en afgørelse. Det vides endnu ikke, hvornår det vil ske. Janus Malcolm Pedersen forventer, at det vil blive mandag eller tirsdag.

Den 18-årige menes ikke at være en af de to maskerede mænd, der lørdag aften affyrede skud på Christiania, som dræbte en mand og sårede fire andre personer.

I stedet skal den 18-årige have været med til at planlægge udførslen af drabet og de to mænds efterfølgende flugt, fremgår det af sigtelsen.

Planlægningen af drabet skal være sket i perioden fra 24. august til 26. august, hvor skyderiet fandt sted.

Her ankom to maskerede mænd med pistoler til Pusher Street, som er centrum for den organiserede handel med hash på Christiania.

De to mænd affyrede skud og gik derefter ind i bygningen Stjerneskibet, hvor de skød og dræbte den 30-årige. Han blev ramt af seks skud.

Københavns Politi har bekræftet, at den dræbte har relation til rocker- og bandemiljøet. Ekstra Bladet og B.T. skriver begge, at der skulle være tale om en rocker fra Hells Angels.

Lørdag aften sagde ledende politiinspektør Poul Kjeldsen ved et pressemøde, at det ikke kan udelukkes, at drabet har relation til konflikter i miljøet.

