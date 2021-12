18-årig stak sin mor ihjel - anklager kræver udvisning

- Når man aftaler med sin søn, at han tager ansvar for et drab, der er sket i forening, vidner det om en form for kynisme og forudgående planlægning.

Sådan lyder det fra anklager Philip Møller fredag under sin afsluttende procedure i en sag om et drab på en 44-årig afghansk kvinde, som kvindens mand og søn torsdag blev fundet skyldige i.

I retssal G ved Retten i Randers gør anklageren det klart, at han går efter udvisning til begge mænd - den 18-årige søn og den 60-årige mand. Derudover kræver han, at sønnen og manden straffes med fængsel i henholdsvis ni år og 13-14 år.

På Nørrebrogade i Randers blev den 44-årige kvinde 17. december sidste år dræbt af de to mænd. Kvinden blev fundet dræbt med 19 knivstik i hovedet, halsen og på kroppen.

Anklageren lægger vægt på, at der er tale om en række skærpende omstændigheder. Det gør sig især gældende for ægtemanden.

- Man ikke bare kaste til side, at en af dem, som begik drabet, var far, og man har et ansvar som far. Det skal have en betydning, når man fastsætter en straf, siger anklageren.

/ritzau/