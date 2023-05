18-årig ukrainer: Trusler mod LGBT+-café i Aarhus var for sjov

En 18-årig mand fordrevet fra Ukraine har i november 2022 i en chatgruppe forbundet med den neonazistiske gruppering Den Nordiske Modstandsbevægelse skrevet om brandstiftelse af en LGBT+-café i Aarhus.

Tirsdag er han i Retten i Aarhus, hvor han er tiltalt for at have forberedt angreb rettet mod LGBT+-miljøet. Anklageren vil have manden idømt en ubetinget fængselsstraf på minimum otte måneder, mens forsvareren vil have ham frifundet.

Ifølge den unge ukrainer var det bare for sjov, at han sendte beskederne. Men han erkender, at han har sendt dem.

- Anser du bare hele situationen for at have været for sjov? Altså at det var sort humor, spørger specialanklager Jakob Beyer den unge mand.

- Ja det var sort humor. Jeg vil ikke dræbe nogen, jeg vil ikke skade nogen, svarer den 18-årige mand.

Til retsmødet er han iført en lyseblå skjorte, mørke bukser og sneakers. Inden frokostpause og votering græd tiltalte. Det samme gjorde hans mor og stedfar, der var mødt som tilhørere.

- Jeg vidste ikke, at der ville komme så store konsekvenser, og jeg er ked af, at det er sket, siger den 18-årige som afsluttende bemærkning.

Tiltalte har tolk med i retten, da han hverken taler eller forstår dansk.

Bevismaterialet består af beskeder på det sociale medie Telegram, hvor han blandt andet har spurgt:

- Er der nogen, der ved, hvordan man laver en molotovcocktail?

Manden sendte et par dage senere i chatgruppen billeder af Kvindeinformationscaféen Sappho og oplysninger om position og adresse til bygningen.

Tiltalte fortæller dog, at han trods chatbeskederne ikke er medlem af grupperingen Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Han nægter sig skyldig, men erkender alle beskeder, han kan huske, han har sendt fra sin profil, hvor han havde et profilbillede med en person med et hagekors på sin venstre arm.

Ud over en fængselsstraf vil anklagemyndigheden have manden udvist med forbud mod at rejse ind i Danmark igen.

Hans forsvarsadvokat, Anni Nørgaard Clausen, mener dog, at han skal frifindes, og hvis han skal dømmes, må der maksimalt være tale om en 30 dages betinget fængselsdom og en bøde.

Den 18-årige er også tiltalt for at forberede et angreb med kniv.

Via beskedtjenesten sendte han billeder af en udfoldet springkniv med teksten.

- Der er en gammel, men gennemprøvet metode.

Derfor er han også tiltalt for at have overtrådt knivloven, som han erkender at have overtrådt.

Der er dog ifølge tiltalte noget, anklagemyndigheden har misforstået. Beskederne, han sendte om kniven, handlede om at fjerne nogle klistermærker fra den og ikke om at angribe nogen.

Den 25. november sidste år modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand havde ytret sig på sociale medier mod LGBT-miljøet i Aarhus.

Anmeldelsen ledte til ransagning af mandens værelse, hvor politiet fik adgang til hans computer og telefoner og dermed Telegram-beskederne.

Manden blev anholdt den 25. november 2022 klokken 21.52.

Dommen bliver afsagt tirsdag eftermiddag.

/ritzau/