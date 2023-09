18 tiltalt for slagsmål i Glostrup før fodboldkamp

Anklagemyndigheden har tiltalt 18 fodboldfans for et større slagsmål på Glostrup Station dagen før en kamp mellem Brøndby IF og FC København i maj.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

En video, som florerede på sociale medier umiddelbart efter, viste blandt andet maskerede personer med romerlys.

I videoen så man også en ældre kvinde blive væltet omkuld. Flokken af mennesker bevægede sig videre.

- Der blev slået, sparket og kastet med romerlys midt på en fyldt togperron midt imellem andre mennesker. Dem, der har deltaget, står efter min opfattelse alle til en fængselsstraf, siger specialanklager Henrik Uhl Pedersen i pressemeddelelsen.

I et samarbejde mellem Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi er det lykkes at identificere de 18 tiltalte.

De er aldersmæssigt fra starten af 20'erne til sidst i 30'erne, skriver politiet.

Videoen af slagsmålet trak overskrifter, da den blev delt, og justitsminister Peter Hummelgaard (S) reagerede også.

- Hvis ikke de voldelige typer kan opføre sig ordentligt, så er vi klar til at stramme endnu mere op. For denne her adfærd er helt og aldeles uacceptabel, skrev han på Facebook.

FC København, Brøndby IF og Divisionsforeningen tog også afstand fra episoden.

13 af de tiltalte er tidligere straffet for lignende kriminalitet, fremgår det af pressemeddelelsen fra politiet.

Alle 18 nægter sig skyldige. 15 af dem har sideløbende med straffesagen fået en generel karantæne.

Det betyder, at de i to år ikke må opholde sig ved landskampe, ved kampe i Superligaen, i 1. og 2. division og internationale UEFA-kampe i hele Danmark.

To af de tiltalte havde i forvejen en længerevarende karantæne.

Sagerne mod de 18 skal behandles af Retten i Glostrup. Her er retten ved at beramme sagerne, skriver politiet.

/ritzau/