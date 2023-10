19-årig anholdt i sag om svært tilskadekommen 21-årig

Københavns Politi har anholdt en 19-årig mand i forbindelse med en sag om en 21-årig mand, der er svært tilskadekommen.

Det oplyser politiet på det sociale medie X.

Den 19-årige vil mandag eftermiddag blive fremstillet i et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Politiet vil ikke oplyse yderligere om, hvad den 19-årige sigtes for.

Politiet meldte mandag morgen den 21-årige mand død, men sagde ved middagstid mandag, at han ikke var er død, men i stedet svært tilskadekommen.

Det er han efter at være blevet overfaldet, oplyser politiet på X mandag eftermiddag.

Politiet modtog natten til mandag en anmeldelse om, at den 21-årige var blevet indbragt til en skadestue.

Siden har politiet været massivt til stede ved Pilesvinget i Brønshøj. Til Ekstra Bladet sagde politiet mandag morgen, at der var sket en "meget alvorlig forbrydelse".

Københavns Politi har undskyldt for den fejlagtige melding om den 21-åriges tilstand.

- Vores mål er at informere offentligheden, så hurtigt vi kan i disse sager, og oplysningerne skal først og fremmest være korrekte. En fejl som denne må ikke ske, og det undskylder vi for – og vi følger op på, hvordan det kunne ske, sagde lederen af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling, i en pressemeddelelse tidligere mandag.

