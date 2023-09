19-årig dømt til anbringelse for dødsulykke ved Svebølle

En 19-årig mand er tirsdag i Retten i Holbæk blevet dømt til anbringelse på ubestemt tid for at være skyld i en trafikulykke i september sidste år, hvor en 60-årig kvinde mistede livet.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

I samme sag er en 18-årig mand blevet idømt en straf på tre måneders ubetinget fængsel. Den bliver lagt oveni i en dom på halvandet års fængsel, som han i forvejen havde.

Den 19-årig, der er blevet vurderet til at være mentalt retarderet, var tiltalt for uagtsomt manddrab ved at have mistet kontrollen over den stjålne bil, han kørte i, så den kørte frontalt ind i den bil, hvori den 60-årige kvinde befandt sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gjorde en 69-årig mand også. Han overlevede ulykken, men pådrog sig alvorlige kvæstelser.

Den 18-årige mand befandt sig ikke i samme bil som den 19-årige. Han kørte i en anden bil og var blandt andet tiltalt for vanvidskørsel på Køge Bugt Motorvejen. Det skete nogle timer efter ulykken ved Svebølle på det vestlige Sjælland, hvor den 60-årige kvinde mistede livet.

Den 19-årige har ifølge Sjællandske Nyheder udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen. Den 18-årige modtog dommen.

/ritzau/