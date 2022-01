19-årig får halvt års fængsel - familie smides ud af lejlighed

En familie er smidt ud af dens lejlighed i Esbjerg, efter at 19-årig blev dømt for bandekriminalitet.

En dom på et halvt års fængsel for banderelateret vold har nu ført til, at den dømtes familie er blevet smidt ud af dens lejlighed i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I marts sidste år blev en 19-årig mand ved Retten i Esbjerg idømt seks måneders fængsel og betinget udvisning for grov banderelateret vold mod en 31-årige mand.

Volden fandt sted i boligområdet ved Stengårdsvej, hvor den 19-årige bor med sin familie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Esbjerg har i årevis været plaget af en konflikt mellem to bander fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej.

I forbindelse med en bandepakke fra 2018 besluttede Folketinget, at politiet kan gøre et boligselskab opmærksom på, at en lejer er dømt for banderelateret kriminalitet.

Boligselskabet har så mulighed for at opsige lejemålet for hele familien.

I sagen om den 19-årige valgte politiet at fortælle boligforeningen om dommen.

- Vi er meget bevidste om, at dette er en voldsom sanktion, ud over at den 19-årige er blevet idømt en fængselsstraf, udtaler politidirektør Frits Kjeldsen i pressemeddelelsen.

- Men omvendt ønsker både politi og Esbjerg Kommune at sende et klart signal: Vi lægger det størst mulige pres på bandemiljøet og tager samtlige værktøjer fra bandepakkerne i brug for at sætte ind mod kriminaliteten og skabe øget tryghed.

Boligforeningen Ungdomsbo, der udlejer den berørte bolig på Stengårdsvej i Esbjerg, er enig i målsætningen om, at beboerne skal have trygge rammer.

- Som boligforening reagerer vi på de underretninger, vi modtager fra politiet. Vi har også en stor interesse i, at der skal være trygge omgivelser for vores beboere, siger direktør Flemming Agerskov Christensen.

/ritzau/