19-årig fængsles efter knivoverfald på uddannelsessted i København

Det var et forsøg på at dræbe, da en 19-årig mand tirsdag omkring klokken 13 stak en 20-årig elev med kniv på en FGU-uddannelse i København.

Det mener i hvert fald politiet, der således har sigtet den 19-årige for drabsforsøg.

Ifølge sigtelsen, som blev læst op under et grundlovsforhør i Dommervagten i København onsdag, blev den 20-årige stukket i den øverste del af ryggen.

Det pådrog ham livstruende skade på den ene lunge, ligesom han blev påført et omkring ti centimeter langt snitsår i den ene overarm, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

FGU er en forkortelse for Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

Den 19-årige erkender sig ifølge sin forsvarsadvokat skyldig i at have påført skade med en kniv. Men det skete i nødværge og som en del af et slagsmål, lyder forklaringen.

Holder sigtelsen om drabsforsøg ikke, har anklageren også en subsidiær sigtelse om, at den 19-årige er skyldig i grov vold.

En dommer valgte at varetægtsfængsle den sigtede i 27 dage.

Adspurgt af forsvarsadvokaten under grundlovsforhøret forklarede den sigtede, at to personer var fulgt efter ham ind i et computerrum på uddannelsesstedet og havde lukket døren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her blev den sigtede ifølge eget udsagn slået bagfra, ligesom han blev væltet omkuld af personerne.

Den 19-årige så ingen anden udvej end at bruge kniven i nødværge, lyder det.

Han forklarede videre, at han er blevet forfulgt og overfaldet flere gange.

Herefter blev dørene til grundlovsforhøret lukket, ligesom der blev nedlagt navneforbud.

/ritzau/