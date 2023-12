19-årig kendes skyldig i nidobbelt drabsforsøg på Østerbro

En 19-årig mand kendes skyldig i drabsforsøg i forbindelse med et skyderi i december 2022 på Ydre Østerbro i København.

Her affyrede han skud mod en gruppe på ni personer ved Hans Knudsens Plads. Ingen af de tilstedeværende blev dog ramt.

Skyldkendelsen er afsagt mandag formiddag i Københavns Byret.

Han kendes desuden skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 81 b, som indebærer, at straffen for en forbrydelse kan forhøjes med op til 50 procent, hvis der er brugt skydevåben i det offentlige rum.

Den 19-årige frikendes til gengæld for overtrædelse af straffelovens 81 a, der populært kaldes "bandeparagraffen". Ifølge bandeparagraffen kan straffen forhøjes med op til det dobbelte, hvis en forbrydelse - for eksempel et drabsforsøg - er begået som led i en konflikt i bandemiljøet.

Således har retten ikke fundet det bevist, at den 19-årige mand affyrede skud som led i en bandekonflikt.

Den tiltalte har erkendt at have affyret skud, men har afvist, at han gjorde det for at dræbe. Han har også afvist, at det skete som led i en bandekonflikt.

/ritzau/