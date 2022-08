Ifølge politiet førte et skænderi til knivstikkeri i et S-tog mellem Åmarken og Ny Ellebjerg Station.

19-årig mand sigtes for drabsforsøg efter knivstikkeri i S-tog

En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 27 dage, sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et knivstikkeri i et S-tog tirsdag eftermiddag.

Det har en dommer i Dommervagten i Københavns Byret besluttet.

Knivstikkeriet skete i et S-tog mellem Åmarken og Ny Ellebjerg Station omkring klokken 14.

I retten kom det frem, at politiet vurderer, at den 19-årige stak en anden mand tre gange med kniv i ryggen, og at han dermed bragte ham i livsfare, idet offeret mistede meget blod.

- Det er to unge mænd, som kommer op at skændes. Det ender med, at den ene bliver stukket med kniv, fortalte politiets vagtchef Henrik Brix tirsdag.

Det vides ikke, om offeret og den formodede gerningsmand kendte hinanden i forvejen. Eller om der var tale om en tilfældig person, som blev stukket ned.

Efter knivstikkeriet sprang gerningsmanden ifølge politiet af S-toget på Ny Ellebjerg Station og forsvandt.

/ritzau/