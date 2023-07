19-årig sigtes for drabsforsøg på 25-årig efter knivstik på festival

En 19-årig mand, der torsdag aften blev anholdt i forbindelse med et knivstikkeri på Vig Festival i Odsherred, nægter sig skyldig i anklagemyndighedens sigtelse om forsøg på manddrab.

Det skriver Sjællandske Nyheder, der er til stede ved grundlovsforhøret, som startede omkring klokken 11 ved Retten i Holbæk.

Tidligere på formiddagen skrev Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse, at manden ville blive sigtet for forsøg på manddrab.

Her fremgik det også, at politiet anser knivstikkeriet som en sag mellem den formodede gerningsmand og offeret, der er en 25-årig mand, lød det fra Jacob Olsen, der er leder af efterforskningen.

- Vi anser knivstikkeriet mellem de to mandlige festivaldeltagere som en udløber af personbårne uoverensstemmelser mellem de to parter.

- Trods denne sag har politiet stadig den opfattelse, at gæsterne på Vig Festival kan forvente en tryg festival, hvor politiet som planlagt vil være til stede og samarbejde med festivalarrangøren om trygheden for gæsterne, sagde han.

Omkring klokken 22.26 torsdag fik politiet via alarmcentralen en anmeldelse om, at der havde fundet et knivstikkeri sted på festivalen.

Kort efter fik politiet på området kontakt med den 25-årige mand, der efter førstehjælp blev fløjet til Rigshospitalet med helikopter.

I forbindelse med knivstikkeriet blev store dele af festivalområdet afspærret, mens politiet ledte efter tekniske beviser og afhørte vidner.

I forbindelse med efterforskningen fandt man frem til den 19-årige mand, der blev anholdt i teltområdet. Ifølge politiet skete det på "udramatisk vis".

Den 25-årige mand er fortsat indlagt på hospitalet. Hans tilstand er stabil, og han er uden for livsfare.

Dommeren har lukket dørene ved grundlovsforhøret.

