19-årig sodavandstyv har mast sig gennem kattelem i Højesteret

Sagen om 19-årige Ricco Rosenberg, der fredag blev idømt dagbøder for indbrudstyveri af sodavand i et hindutempel, er "spild af ressourcer" og "nærmest latterlig".

Sådan lyder det fra gymnasieelevens forsvarsadvokat, Stephan Ravn Berg, der har ført sagen gratis.

- Jeg skrev i starten af sagen til anklagemyndigheden og spurgte, om den ikke havde noget andet at bruge sin tid på. Men det mente de ikke, de havde, siger han.

- Det er en sag, der aldrig skulle have været startet - eller bare have endt i en bøde til at starte med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var Højesteret, der satte det endegyldige punktum i sagen og omstødte landsrettens dom, hvor Ricco Rosenberg blev idømt 14 dages betinget fængsel.

I stedet er sagen endt med, at han er blevet idømt fire dagbøder af 250 kroner.

Sammen med to venner trængte han som 17-årig ind i bygningen i Skrydstrup ad en ulåst dør og tog tre rammer sodavand til en værdi af 225 kroner med hjem.

To dage senere fik de dårlig samvittighed og stillede rammerne tilbage, hvor de havde fundet dem.

Samtidig erstattede drengene de flasker, de havde nået at drikke.

Udgangspunktet for indbrudstyveri er normalt fængsel, hvorfor dommen i Højesteret er gået imod den normale retspraksis.

Der findes således ingen højesteretsdomme eller landsretsdomme i lignende sager, hvor man kun har idømt en bødestraf, fremhæver Stephan Ravn Berg.

Sagen er endt i Højesteret, fordi Procesbevillingsnævnet har vurderet, at den er af principiel karakter.

- Højesteret er ligeglad med, om det er en krone eller en million, det drejer sig om. Det er retsprincipperne, der er vigtige, siger advokaten.

Stephan Ravn Berg mener, at spørgsmålet hele tiden har været, hvor bagatelgrænsen går, når retten skal vurdere, om personer skal idømmes fængsel eller ej for indbrudstyveri.

- Der er en kattelem, og spørgsmålet var, hvor stor den er. Den kunne vi mase os igennem, da vi er under bagatelgrænsen, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han mener, at fængselsdommen var ude af proportioner og fremhæver, at man kun ville få en bøde, hvis man gik ind i et supermarked og stjal for 7000 kroner.

- Hvorfor skal en, der planlægger at gå ind og stjæle noget, nøjes med en bøde, hvis Ricco skal have en fængselsstraf for at stjæle noget af så beskeden værdi?

Han tror ikke, at dommen betyder, at andre bliver fristet til at begå en lignende forbrydelse.

Højesteret lægger i sin dom vægt på, at Ricco Rosenberg ikke forvoldte nogen skade på bygningen, at indbruddet ikke skete med en hensigt om at begå tyveri, og at det stjålne var af beskeden værdi.

Anklagemyndigheden krævede, at landsretsdommen blev skærpet til omkring 30 dages fængsel.

Vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten Jessika Auken, der førte sagen som anklager, tager dommen til efterretning.

- Vi synes, det er fint, at Højesteret har haft mulighed for at tage stilling til sagen, siger hun.

- Afgørelsen er meget konkret begrundet, og det er en speciel sag. Det er derfor begrænset, hvilken præcedens den generelt vil få for andre indbrudssager.

- Men det er klart, at Højesterets afgørelse vil gøre et fortolkningsbidrag til, hvordan man afgør tilsvarende sager i fremtiden.

/ritzau/