19-årig stak kvinde ihjel og satte ild til liget

Retten i Nykøbing Falster har torsdag idømt en 19-årig mand 14 års fængsel for drab på en 18-årig kvinde, skriver Ekstra Bladet.

18-årige Sandra Berg Jensen blev 3. april udsat for mindst ti knivstik - flere i brystet - hvilket slog hende ihjel.

Drabsmanden, Jan-Evald Pedersen Hardlei, har ifølge Ekstra Bladet under sagen forklaret, at drabet skete i forlængelse af et samleje mellem de to.

Den 19-årige har forklaret, at han under samlejet tog halsgreb på Sandra Berg Jensen, fordi hun bad ham om det. Men det udviklede sig til en konflikt, som eskalerede og endte med, at han stak hende med en kniv.

Efter drabet overhældte han kvindens lig med brandbar væske og antændte det. Også det er han dømt for.

Derudover er han dømt for at have forsøgt at udsætte andres liv for fare i forbindelse med brandstiftelsen.

Den unge mand erkendte sig skyldig ved torsdagens retsmøde. Han har ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi valgt at acceptere rettens afgørelse og anker altså ikke til landsretten.

/ritzau/