19-årig student faldt ud af vogn - chauffør sigtet

En 19-årig ung mand kom tirsdag eftermiddag galt afsted, da han under studenterfejringen faldt ud fra en vogn, som han var på studenterkørsel i.

Årsagen er formentlig, at gelænderet sad løst og ikke var monteret korrekt.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om uheldet klokken 14.02.

En patrulje blev sendt til stedet for at undersøge tingene nærmere. Studentervognen fik straks et kørselsforbud og skal nu til syn. Den 19-årige var angiveligt faldet ud, da et gelænder i siden af køretøjet muligvis havde siddet løst og ikke været monteret korrekt. Den 19-årige var ved bevidsthed, men fik flere skader og blev derfor kørt til kontrol og behandling på hospitalet. Den 28-årige mandlige chauffør af studentervognen er sigtet i sagen. Sagen vil nu blive efterforsket nærmere, og Østjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.

/ritzau/