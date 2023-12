19-årig svensker sigtet for sprængning ved rockerklubhus

Københavns Politi har sigtet en 19-årig svensk mand for medvirken til planlægningen af et bombeangreb ved Hells Angels' (HA) klubhus på Svanevej i København den 9. september.

Retten på Frederiksberg har varetægtsfængslet ham i foreløbig 14 dage, skriver Københavns Politis anklagere på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Han er den tredje sigtede i sagen.

Den 28. november blev to mænd på 20 og 28 år varetægtsfængslet i sagen. Den 20-årige mand er svensk statsborger, og den 28-årige er dansk.

Det vides ikke, hvordan den 19-årige forholder sig til sigtelsen.

Manden er sigtet for at have planlagt sprængningen sammen med to ukendte medgerningsmænd som led i en konflikt mellem grupperingerne Loyal To Familia (LTF) og HA.

Ifølge sigtelsen modtog den 19-årige mand bomben ved indkøbscenteret Field's på Amager den 5. september.

Han overgav derefter bomben til ukendte gerningsmænd, der placerede bomben ud for HA's klubhus og detonerede den tidligt om morgenen den 9. september.

Ingen kom til skade i forbindelse med eksplosionen.

/ritzau/