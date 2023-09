19-årig undgår fængselsstraf for sodavandstyveri i tempel

Den 19-årige gymnasieelev Ricco Rosenberg kan ånde lettet op.

Fredag har Højesteret afgjort, at han alene skal idømmes fire dagbøder af 250 kroner for indbrudstyveri af tre rammer sodavand til en værdi af 225 kroner.

Ved byretten og landsretten blev han idømt 14 dages betinget fængsel for at have brudt ind i en bygning, der anvendes som hindutempel af en religiøs forening, i Skrydstrup.

Sammen med to venner trængte han som 17-årig ind i bygningen ad en ulåst dør og tog tre rammer sodavand med hjem.

Artiklen fortsætter under annoncen

To dage senere fik de dårlig samvittighed og stillede rammerne tilbage, hvor de havde fundet dem.

Samtidig erstattede drengene de flasker, de havde nået at drikke.

Ricco Rosenberg har erkendt, at det var forkert, men har hele tiden fastholdt, at en fængselsstraf var en uretfærdig dom.

Højesteret lægger i sin dom vægt på, at det indbrudstyveri, som gymnasieeleven har begået, er af mindre strafværdighed, selvom indbrudstyveri som udgangspunkt straffes med fængsel.

Det nævnes som formildende omstændigheder, at den 19-årige ikke forvoldte nogen skade på bygningen, at indbruddet ikke skete med en hensigt om at begå tyveri, og at det stjålne var af beskeden værdi.

Derudover lægges der i dommen vægt på Ricco Rosenbergs unge alder, og at han ikke er tidligere straffet.

Den 19-åriges forsvarsadvokat, Stephan Ravn Berg, sigtede efter straffrihed eller en bøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omvendt krævede anklagemyndigheden en skærpelse af straffen til omkring 30 dages fængsel.

Sagen er endt i Højesteret, fordi procesbevillingsnævnet har vurderet, at den er af principiel karakter.

Stephan Ravn Berg har kaldt sagen for en "prøveballon" inden for retssystemet, fordi indbrudstyveri "næsten aldrig giver en mildere straf end fængsel".

Han har ført sagen gratis for gymnasieeleven, fordi han mener, at en fængselsstraf var ude af proportioner.

Ricco Rosenberg har gennem sagen frygtet, at en fængselsstraf - og dermed en plet på straffeattesten - kunne koste ham drømmejobbet som forsvarsadvokat.

/ritzau/