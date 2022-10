19 mænd og kvinder i formodet narkonetværk er anholdt

Kort efter klokken 06.00 onsdag morgen slog betjente fra flere politikredse på Sjælland til i en koordineret aktion.

Indsatsen har ført til anholdelser af to kvinder og 17 mænd. De er alle ifølge politiets mistanke en del af et større netværk, der har smuglet en stor mængde hård narko og hash til Danmark og efterfølgende distribueret det videre.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse onsdag kort efter klokken 14.

De anholdte er i alderen 24 til 70 år. Det er ikke oplyst, hvordan de forholder sig til sigtelserne.

I alt 29 adresser er blevet ransaget, og i den forbindelse er der fundet "en stor mængde kokain, hash, cigaretter, diverse designermøbler, en pistol, større pengebeløb samt beviser i form af blandt andet kommunikationsmidler, der vil indgå i den videre efterforskning."

17 af de anholdte vil blive stillet for en dommer ved et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Her går anklagemyndigheden efter at få dem varetægtsfængslet.

- Dagens indsats er kulminationen på en omfangsrig og kompliceret efterforskning, der nu har været i gang et stykke tid, udtaler politiinspektør ved NSK Mads Helios i pressemeddelelsen.

- Med dagens anholdelser har vi taget et helt netværk, der distribuerer hård narkotika, ud af cirkulation og sigtet dem for særdeles grov narkotikakriminalitet, siger han videre.

I samme sagskompleks er der tidligere blevet foretaget anholdelser.

De anholdte onsdag menes at have haft forskellige roller i netværket. Nogle er sigtet for besiddelse, mens andre sigtes for distribution af mellem 2 og 40 kilo kokain og 150 til 220 kilo hash.

Onsdag har betjente fra fire sjællandske politikredse deltaget. Foruden NSK har Københavns Vestegns Politi, Københavns Politi, Nordsjællands Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi deltaget.

