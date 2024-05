193 retsmøder aflyst på grund af mangel på anklagere

I marts og april er der i Københavns Byret og i Retten på Frederiksberg aflyst i alt 193 retsmøder, fordi anklagemyndigheden ikke har kunnet stille op med en anklager.

Det oplyser Københavns Politi i en mail til Ritzau.

De mange aflysninger giver "betydelig ulempe" for ofre, vidner, tiltalte og deres forsvarere, fastslår Københavns Byret ifølge et svar til Folketingets retsudvalg.

I slutningen af februar skrev anklagemyndigheden til Københavns Byret for at fortælle, at man ikke har ressourcer til at dække alle de retsmøder, der ellers var planlagt.

Siden har byretten ugentligt fået en liste over aflysninger, som skyldes en generel mangel på ressourcer.

Fænomenet er meget uhensigtsmæssigt for Københavns Byret, fremgår det af et svar til retsudvalget, hvor SF'eren Karina Lorentzen Dehnhardt har ønsket problemet belyst.

Arbejde med at indkalde vidner og forkynde for de tiltalte er spildt. Der skal bruges tid til at give besked om aflysningerne. Og så skal der bruges kræfter på at beramme sagen på ny.

I Københavns Politi erkender man, at opgaverne overstiger antallet af anklagere.

Situationen er blandt andet en konsekvens af politikredsens økonomi, "som på nuværende tidspunkt er udfordret", hedder det i svaret til retsudvalget.

Midlertidigt er der hentet assistance med anklagere fra andre politikredse, fremgår det.

