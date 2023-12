20-årig anholdt og sigtet for at skyde 39-årig i hovedet

En 20-årig mand bliver fredag klokken 9 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Han er sigtet for i forening med en ukendt gerningsmand at have skudt en 39-årig i hovedet på Jernaldervej i Aarhus i april i år.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 39-årige overlevede skudepisoden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 20-årige er sigtet for efter aftale eller fælles forståelse med en ukendt gerningsmand at have aftalt at mødes med den 39-årige ved Ellehøjskolen på Jernaldervej i Aarhus V den 22. april klokken 20.19. Her skal den 20-årige have skudt den 39-årige i hovedet.

Siden har man forsøgt at finde frem til gerningsmanden. Efterforskningen har ført frem til, at man nu sigter den 20-årige, oplyser politiet.

Man ved endnu ikke, hvem den ukendte gerningsmand er.

Det er uvist, hvem der anmeldte episoden, og hvem politiet kom i kontakt med på stedet. Det er også uvist, hvor i hovedet han blev skudt.

Manden blev anholdt torsdag formiddag klokken 10.05 på en adresse i det vestlige Aarhus. Anklager Rosa Pape anmoder om lukkede døre.

/ritzau/