20-årig drabsmistænkt anholdt i Københavns Lufthavn

Nu er begge de mænd, som politiet mistænker står bag et skuddrab i Brøndby Strand i december, anholdt.

Politiet har anholdt en 20-årig mand, som er mistænkt for et skyderi i Brøndby Strand, der 28. december kostede en ung mand livet.

Anholdelsen fandt sted søndag i Københavns Lufthavn, da den 20-årige rejste ind i Danmark. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden har været efterlyst i sagen sammen med en 25-årig mand. Sidstnævnte meldte sig til politiet i forrige uge og blev derfor allerede i onsdags varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

- Vi har nu anholdt de to personer, som vi har efterlyst i sagen. Efterforskningen i denne sag er ikke færdig, men det er klart, at vi er tilfredse med, at disse anholdelser nu er foretaget, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i politiets pressemeddelelse.

Mandag morgen bliver den 20-årige fremstillet i Retten i Glostrup med henblik på varetægtsfængsling.

Anklageren vil begære lukkede døre. Imødekommer dommeren ønsket, vil detaljer om politiets efterforskning blive hemmeligholdt.

Drabet fandt sted i Brøndby Strand 28. december omkring klokken 13. I beboelsesområdet Hallingparken blev en 22-årig mand ramt af flere skud.

Da flere patruljer kort efter nåede frem, fandt man den 22-årige hårdt såret af skuddene. Han blev i hast bragt til sygehuset, men hans liv stod ikke til at redde.

Både den 25-årige og den 20-årige var kendt af politiet i forvejen.

Politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Allan Nyring har tidligere sagt, at der i drabsepisoden i Hallingparken formentlig ikke er tråde til skudafgivelser i København og Herlev.

Dog kan der være tale om et lokalt opgør, som kan kædes sammen med en skudepisode 17. december. Her blev en mand på 25 år såret af skud i Ulsøparken i Brøndby. Han blev kørt til Rigshospitalet og overlevede.

/ritzau/