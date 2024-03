20-årig er anholdt efter skyderi i Herning

En 20-årig mand, som Midt- og Vestjyllands Politi mener, har forbindelse til et skyderi i Herning onsdag aften, er blevet anholdt.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

En 22-årig mand blev ramt af skud. Han blev indlagt på hospitalet og er torsdag stadig i kritisk tilstand.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at man antager, at der er tale om et internt opgør mellem fire personer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 20-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag.

Det fremgår ikke, hvad han er sigtet for, men tidligere oplyste politiet, at den 22-årige var sigtet for drabsforsøg.

Det 22-årige skudoffer er dog ikke til stede ved det grundlovsforhør, hvor en dommer valgte at varetægtsfængsle ham in absentia ifølge TV Midtvest.

Mediet skriver, at det skyldes hans tilstand. Ifølge TV Midtvest kom det frem ved grundlovsforhøret, at forsvarsadvokaten ikke har haft mulighed for at tale med manden endnu.

Skyderiet udspillede sig omkring klokken 18 onsdag aften i og omkring Superkiosken på Gl. Landevej i Herning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 20-årige mand har ifølge politiet bopæl i Ikast, og han lod sig anholde uden dramatik omkring torsdag middag.

Midt- og Vestjyllands Politi har igangsat en tryghedsskabende indsats i Herning, og man efterforsker også stadig sagen torsdag.

Politiet opfordrer de to resterende personer, som man mener, var involveret i det interne opgør, til at melde sig selv.

/ritzau/