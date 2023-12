20-årig mand er fængslet for drabsforsøg med kniv i Ikast

En 20-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet for et overfald med kniv i Ikast.

Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie X.

En anden mand er allerede fængslet i sagen, lyder det.

Politiet skrev en pressemeddelelse om anholdelsen af den 20-årige mand torsdag.

Her lød det, at han var sigtet for at have været med til et overfald 3. november, hvor to mænd blev stukket med kniv.

En 27-årig mand fik kun lettere skader, imens en 30-årig mand ifølge politiet var i livsfare.

- Det er en intensiv efterforskning, der leder frem til anholdelsen i dag (torsdag red.). Vi mistænker manden for at have haft en fremtrædende rolle i forbindelse med drabsforsøget, sagde politikommissær Theis Thylstrup i pressemeddelelsen torsdag.

Den 20-årige mand, som blev varetægtsfængslet fredag, er sigtet for grov vold og drabsforsøg.

Han kærede fængslingen, skriver anklagemyndigheden. Derfor skal Vestre Landsret også tage stilling til mistanken mod ham.

Begge de sigtede mænd er 20 år gamle.

I pressemeddelelsen torsdag skrev politiet også, at det opfordrer til, at man henvender sig, hvis man ved noget på sagen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

/ritzau/