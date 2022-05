20-årig nægter sig skyldig i drab på københavnsk hotel

I et retsmøde onsdag kom det frem, at politiet leder efter endnu en mistænkt til hotel-drab og knivstik.

En 20-årig mand nægter sig skyldig i at have dræbt en 28-årig mand med vold på et hotelværelse i København.

Det sagde hans advokat i et grundlovsforhør Dommervagten i Københavns Byret onsdag eftermiddag, før dørene blev lukket. Resten af retsmødet må pressen og andre tilhørere derfor ikke overvære.

Før dørlukningen kom det også frem, at politiet også mistænker en anden mand for at have været med til drabet. Han er endnu på fri fod og fremstilles i grundlovsforhøret in absentia - altså uden at være til stede.

Politiet mener, at de to mænd har dræbt den 28-årige ved søndag at udøve vold mod hans hoved, som han døde af aftenen efter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det mener den anholdte ikke. Men han kan dog erkende simpel vold.

Den anholdte sad i retsmødet midt i rummet og blev flere gange bedt om at gentage, hvad han sagde, selv om det var ganske lidt.

Han nægter sig også skyldig i at have udøvet særlig grov vold mod en 25-årig mand i Silkegade.

Ifølge politiet har han og den anden medgerningsmand skåret flere steder i den 25-årige. Det skal være sket senere søndag - efter overfaldet på hotelværelset.

Men ifølge den 25-åriges advokat har han slet ikke været på stedet.

Den 20-årige blev anholdt tirsdag aften.

I grundlovsforhøret onsdag skal dommeren tage stilling til, om den 20-årige skal varetægtsfængsles. Onsdag eftermiddag er retsmødet fortsat i gang.

/ritzau/