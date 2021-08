20-årig sigtes for drabsforsøg efter skud på åben gade i april

En 20-årig mand fremstilles lørdag klokken 13 i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus sigtet for forsøg på manddrab.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Ifølge politiet var den 20-årige involveret i en skudepisode i krydset ved Silkeborgvej og Vestre Ringgade i Aarhus i april i år.

Her blev flere skud afgivet fra en sort PGO-scooter uden nummerplader, og en tilfældig bil med en kvindelig fører bag rattet blev ramt.

Episoden, der udspillede sig om eftermiddagen, efterlod et skudhul i bilens skærmkasse over venstre baghjul. Kvinden kom ikke noget til.

I alt blev der fundet seks patronhylstre på stedet, mens to mørkklædte mænd på scooteren blev efterlyst.

Politiet udtalte i april, at der formentlig var tale om et skyderi med tråde til en konflikt i et kriminelt miljø.

- Vores klare formodning er, at motivet til skudepisoden skal findes i en intern konflikt i det kriminelle miljø, og vi er overbeviste om, at gerningsmændene havde et helt bestemt mål, de ville ramme, lød det i april fra vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Lennart Glerup.

Østjyllands Politi oplyser, at man i øjeblikket ikke har yderligere kommentarer til sagen. Det er derfor uvist, præcis hvilken rolle politiet mener, at den 20-årige har haft i skudepisoden.

/ritzau/