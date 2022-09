Lørdag eftermiddag stilles ung mand for en dommer ved Københavns Byret sigtet for skuddrab i butik.

20-årig sigtet for drab på ansat i vandpibebutik

En 20-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have dræbt en 24-årig i en vandpibebutik på Frederikssundsvej. Drabet skete tidligere på måneden.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

- En 20-årig dansk mand fremstilles i dag i grundlovsforhør for lukkede døre. Han er sigtet for drabet begået den 12. september i en butik på Frederikssundsvej 25, lyder det.

For ti dage siden efterlyste politiet den formodede gerningsmand.

I efterlysningen blev den mistænkte beskrevet som spinkel og mørkklædt.

Om det er tip fra offentligheden i forbindelse med efterlysningen, der har ført til anholdelse, er ikke oplyst.

Grundlovsforhøret mod den sigtede mand ventes at gå i gang ved Københavns Byret omkring klokken 14.30.

Den 24-årige befandt sig inde i butikken, da gerningsmanden om aftenen den 12. september omkring klokken 20.45 kom ind og affyrede flere skud. Den 24-åriges liv stod ikke til at redde.

Ved hjælp af videoovervågning og vidners beskrivelser fik politiet kortlagt dele af den flugtrute, som drabsmanden tog for at komme væk fra butikken.

Først løb manden til venstre ad Frederikssundsvej. Kort efter drejede han til venstre ad Vibevej, hvor han tog en cykel og formentlig kørte til højre ad Ørnevej.

Det er uvist, hvordan den 20-årige forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/