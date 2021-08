20-årig sigtet for at tage håndgranat med hjem fra øvelse

En ung mand ansat i Forsvaret er blevet sigtet for at have taget en håndgranat med hjem fra en skydeøvelse i Borris Skydeterræn.

Det oplyser anklager fra Forsvarets Auditørkorps Christina Barnow.

Hun vil mandag klokken 13 møde i Retten i Holstebro, hvor den 20-årige mand stilles for en dommer i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Anklageren vil begære lukkede døre ved retsmødet, og derfor er der flere detaljer, som hun ikke kan komme ind på. Hun kan dog fortælle, at den ansatte sigtes for at have været i ulovlig besiddelse af håndgranaten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge sigtelsen har den unge mand stjålet håndgranaten i forbindelse med en skydeøvelse 26. maj i Borris Skydeterræn.

- Han skal have besiddet den på bopælen frem til 4. august, siger hun.

Søndag blev manden så anholdt for besiddelsen, og nu risikerer han at skulle sidde bag tremmer.

Sigtelsen er rejst efter straffelovens paragraf 192 a, hvor minimumsstraffen er fængsel i to år.

Anklageren afviser at svare på, hvordan det kunne lade sig gøre, at den 20-årige angiveligt kunne tage håndgranaten med fra øvelsen.

Hun vil heller ikke svare på, hvilken stilling den 20-årige har haft i Forsvaret.

Det er endnu uvist, hvordan den unge mand forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/