To 20-årige er sigtet i sag om skuddrab på Nørrebro

To 20-årige mænd blev mandag anholdt og sigtet for at have spillet en afgørende rolle i drabet på en 27-årig mand 2. december.

Det oplyser Københavns Politi tirsdag formiddag i en pressemeddelelse.

De to er sigtet for medvirken til drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse, fremgår det. Senere tirsdag fremstilles de begge i grundlovsforhør, hvor Københavns Politi vil begære lukkede døre.

I alt er fire mænd nu sigtet i sagen, idet to andre mænd i forvejen sidder varetægtsfængslet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 27-årige blev dræbt af skud i ryggen på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade. Få timer senere blev de to første anholdt i sagen.

Siden har der været en række andre skyderier i og omkring Storkøbenhavn og Malmø, som formodes at have rocker- eller banderelation. Det har politiet tidligere oplyst.

- Vi fortsætter vores intensive efterforskning for at få stillet alle ansvarlige for den seneste tids skyderier til ansvar siger ledende politiinspektør og leder af efterforskningsenheden ved Københavns Politi, Poul Kjeldsen.

- Samtidig gennemfører nærpolitiet sammen med flere samarbejdspartnere i det kommunale regi en omfattende indsats gennem det forebyggende arbejde for at få lagt låg på konflikterne, lyder det i pressemeddelelsen.

Den 27-årige mistede livet på hospitalet, efter at betjente havde fundet ham liggende på Nørrebro. Politiet modtog anmeldelsen om skud kort efter 16.30.

Den ene af de allerede fængslede er en 21-årig mand. Han havde en svensk tolk med til grundlovsforhøret 3. december. Den anden er en dansk mand.

Ifølge sigtelsen var det den svensktalende mand, der affyrede fem skud mod den nu afdøde mand og en anden person, der flygtede fra stedet. Mindst ét skud ramte den nu afdøde.

Derfor er de to fængslede mænd også blevet sigtet for drabsforsøg.

Den danske mand kørte flugtbilen, som politiet senere fik stoppet, hvorefter anholdelsen fandt sted.

Tre skudepisoder fandt sted i københavnsområdet i løbet af tre dage i begyndelsen af december. Skuddrabet på den 27-årige var den første episode.

Dagen efter - 3. december - bliver der afgivet skud i en frisørsalon i Rødovre, der ender med at koste en 17-årig bulgarsk dreng livet. Dagen efter bliver en mand skudt i nakken på en vandpibecafé i København. Han er dog fortsat uden for livsfare.

/ritzau/