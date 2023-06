200.000 boliglån får ny rente lørdag: Tager nyt hop op

På lørdag bliver renten på omkring 200.000 boliglån i Danmark skruet op med omkring et procentpoint. Det står klart, efter at det der kaldes Cita-renten tirsdag er blevet aflæst for de lån, der halvårligt rettes efter den.

Det er de lån, der hos Realkredit Danmark kaldes for FlexKort-lån og hos Totalkredit kaldes F-Kort.

De mange tusinde lån af den type udgør i grove træk hver sjette i Danmark.

Lånenes rente udgøres af et rentetillæg, og Cita-renten, som aflæses hvert halve år. Da tillægget kan variere, har de ikke alle samme rente, men når Cita-renten aflæses til et højere eller lavere niveau, slår det synkront igennem.

De pågældende boligejere kan se frem til på lørdag at få hævet sin rente fra i gennemsnit 2,9 procent til i gennemsnit 4 procent, oplyser privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

Oversat til kroner og øre kommer det ifølge Brian Friis Helmer til at betyde omkring 380 kroner mere i ydelse om måneden per lånt million, hvis man betaler afdrag af lånet.

Uden afdrag bliver den månedlige stigning i ydelse på omkring 680 kroner per lånt million, lyder hans beregninger.

Det er blot den seneste stigning i udgifter for boligejerne bag de omkring 200.000 boliglån.

- For et år siden stod de her boligejere med en negativ rente på deres realkreditlån, siger privatøkonomen.

- I første omgang hoppede de lige om på den anden side af nullet og fik omkring en halv procent i rente. Ved årsskiftet hoppede de op til næsten tre procent. Nu står de så med fire procent.

/ritzau/