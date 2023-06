200.000 breve skal sikre korrekt betaling af udskudt virksomhedsskat

Er du virksomhedsejer, og ønsker du at vente med at betale A-skat og AM-bidrag for juli og august? Så er det nu, du skal holde øje med din indbakke.

Skattestyrelsen vil således sende et brev til knap 200.000 virksomheder med vejledning om, hvordan man benytter sig af aftalen, der er en del af Folketingets inflationshjælpepakke i februar.

- Det er ikke nødvendigvis alle virksomheder, der kommer til at gøre brug af hjælpen, men vi skriver ud til alle berørte virksomheder, så de vejledes bedst muligt, siger Sune Thvilum-Kannegaard, underdirektør i Skattestyrelsen.

Ordningen betyder, at virksomheder kan vælge at udskyde indbetalingen af A-skat og AM-bidrag for juli og august i enten tre en halv eller seks måneder.

Af den grund kan virksomheder vælge at betale i enten oktober/november eller i februar 2024. Indberetningen til styrelsen skal stadig ske til den oprindelige frist.

- Inflationshjælpen er vedtaget for at hjælpe virksomhederne gennem en periode, hvor økonomien fortsat kan være presset som følge af stigende priser på varer, siger Sune Thvilum-Kannegaard.

Virksomheder, der ikke ønsker at udskyde betalingen, skal blot indberette og betale skatterne til den oprindelige betalingsfrist, lyder det fra styrelsen.

- De virksomheder, der ønsker at vente med at betale, skal være særligt opmærksomme, påpeger underdirektøren.

- En indbetaling før den udskudte frist kan ikke målrettes betaling af A-skat eller AM-bidrag, og man risikerer, at indbetalingen i stedet bliver anvendt til at dække anden gæld, hvis der er sådan en, siger han.

Af den grund er der god grund til at være opmærksom på, hvad man har af øvrige udestående på sin virksomheds skattekonto, fortæller styrelsen.

Alle indbetalinger vil ifølge reglerne på området blive anvendt til at dække den ældste gæld først.

Ønsker man at udskyde sin betaling, men stadig betale inden de nye frister, opfordrer Skattestyrelsen til, at man kontakter den.

- Det er for at sikre os, at pengene ryger det rigtige sted hen, siger Sune Thvilum-Kannegaard.

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen kan ikke hæves over den gældende grænse på 200.000 kroner.

/ritzau/