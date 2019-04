2018 blev et godt år for Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad A/S fik i 2018 endnu et godt år med et overskud på 2,6 millioner kroner efter skat. Omsætningen voksede med tre procent til i alt 132 millioner kroner.

Årets resultat er præget af uroen på de finansielle markeder, ligesom det er påvirket af forøgede distributionsomkostninger og investeringer i den digitale udvikling af avisen.

Samlet set viser regnskabet fremgang i indtjeningen på avissalg, en tilbagegang i annoncesalget på mindre end 2 procent og markant vækst i de digitale aktiviteter.

Resultatet af selskabets primære drift blev 8 millioner kroner.

Kristeligt Dagblads oplag voksede med 5 procent til godt 29.000 i andet halvår 2018, og antallet af mennesker, der læser avisen dagligt, steg med 7 procent til 109.000. Dermed er Kristeligt Dagblad den femtestørste avis i landet målt på læsertal.

”Vi glæder os over, at avisen fortsat vokser, og at den appellerer til flere og flere danskere. Det er også glædeligt, at det er lykkedes at forbedre omsætningen, så avisens økonomi fremstår mere robust end tidligere,” siger ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør Erik Bjerager.

Kristeligt Dagblad har i de seneste år omlagt distributionen af avisen fra postudbringning til bududbringning, hvilket har medført markant øgede distributionsudgifter. Avisen er landets mest landsdækkende og udkommer i næsten alle postnumre, hvilket også gør distributionen af papiravisen omkostningstung. Antallet af digitale abonnenter vokser, og det er med til at lægge en dæmper på den store vækst i distributionsudgifter. I 2018 var en fjerdedel af avisens oplag digitalt.

Kristeligt Dagblad lancerede i det forgangne år nichemediet kirke.dk, der henvender sig til mennesker, som arbejder med det danske kirkeliv. Nichemediet har fået en flot start og udvikler sig overbevisende. 2018 bød også på en lang række udgivelser af digitale særaviser, af podcasts og lydaviser, ligesom avisen i det forgangne år var det danske medie, der fik flest digitale priser ved Danske Mediers årlige prisuddeling.

Avisen afvikler løbende en lang række læserarrangementer og rejser. 1300 læsere deltog i 42 forskellige læserrejser, mens 2700 læsere deltog i arrangementer fordelt over hele landet om alt fra forfatterforedrag, til debatter, kunstomvisninger og koncerter.

Kristeligt Dagblads egenkapital voksede til 106 millioner kroner i 2018, og selskabet beskæftigede 126 medarbejdere mod 117 året før.

Kristeligt Dagblads regnskab blev godkendt på et bestyrelsesmøde i selskabet mandag og skal efterfølgende vedtages på selskabets generalforsamling til maj.