2023 begynder med det laveste antal nye virksomheder i ni år

Lysten til at oprette nye virksomheder er nede i en bølgedal.

Der blev etableret 6528 nye virksomheder i første kvartal af 2023, hvilket er det laveste niveau i ni år, når man ser på årets første tre måneder.

Det oplyser analyse- og datavirksomheden Experian, der har lavet en opgørelse på baggrund af offentlige data.

Den mest nærliggende forklaring på udviklingen er, at der generelt er mere usikre økonomiske udsigter. Det mener direktør for Experian Bo Rasmussen.

- Vi tror, at mange faktorer spiller ind. Men en af faktorerne er selvfølgelig den usikkerhed, der er lige nu i verden, siger han.

- Vi ser inflation, i USA ser vi bankkrak, og vi ser en mulig recession, der ligger og truer ude i fremtiden også. Den usikkerhed er selvfølgelig med til at gøre, at rigtig mange måske ikke har lyst til at starte virksomheder op lige nu, for de ved ikke, hvad morgendagen bringer.

Samtidig peger han på, at beskæftigelsen er høj, og at ledigheden er meget lav. Derudover er det blevet sværere at låne penge.

Ser man på årene 2014 til 2019 skal det dog også med i ligningen, at den såkaldte IVS-ordning gav et meget højt antal nyetablerede virksomheder. Den gjorde det muligt at stifte et selskab til en krone.

Men Bo Rasmussen mener, at pointen om usikkerheden består. Han peger også på den lave forbrugertillid, som Danmarks Statistik opgørelser viser.

Den er en opgørelse af forbrugernes vurdering af deres egen og Danmarks økonomiske situation, og trods en vis bedring de seneste måneder ligger forbrugertilliden fortsat en del lavere end samme kvartal sidste år.

Bo Rasmussen regner ikke med, at iværksætterlysten kommer rigtig op i gear lige foreløbig.

- Usikkerheden og de lave arbejdsløshedstal gør, at vi nok over et vist stykke tid skal forvente mindre iværksætteri i Danmark, siger han.

/ritzau/