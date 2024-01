2023 bød på højeste antal konkurser i 13 år

Antallet af konkurser endte i 2023 på det højeste niveau siden 2010.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik fredag morgen.

Samlet set måtte 3078 aktive virksomheder dreje nøglen om i løbet af sidste år.

Det omfatter virksomheder, der har mere end én ansat og/eller har en omsætning på mindst én million kroner.

Mange af dem har oplevet en vigende efterspørgsel og samtidig stigende omkostninger.

Sådan lyder en del af forklaringen fra Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv.

- Det er en vanskelig kombination, der desværre får mange virksomheder til at gå konkurs, skriver han i en kommentar.

Et efterslæb fra corona er også en del af forklaringen på, at konkurserne var flere sidste år.

Mange virksomheder var nemlig nødt til at optage lån under coronakrisen for at holde forretningen kørende.

Men støtteordningen ophørte i løbet af 2022 og 2023, og det har altså været med til at hive tæppet væk under mange virksomheder.

En tredjedel af konkurserne sidste år bestod af aktive virksomheder, der optog momslån i coronaperioden.

Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri, hæfter sig også ved, at konkurserne har ramt på tværs af brancher.

- Særligt byggeriet er ramt af ekstraordinært mange konkurser. Høje omkostninger og færre kunder har spændt ben for mange byggevirksomheder, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det er især de høje renter, som har ramt byggeriet hårdt.

Han forventer, at den svage vækst i økonomien vil komme til at forlænge perioden med mange konkurser.

Derimod ser han positivt på, at stort set alle virksomheder nu er kommet af med deres coronalån, og at priserne på energi ifølge ham vil falde.

- Det fjerner lidt af presset på virksomhedernes budgetter, siger Allan Sørensen.

/ritzau/