21-årig der påkørte og invaliderede betjent får fire års fængsel

Manden, der påkørte en betjent i Aarhus for et år siden, idømmes fire års fængsel. Anklager gik efter fem år.

En 21-årig mand, der sidste år påkørte og invaliderede en betjent, idømmes fire års fængsel.

Han frakendes retten til at føre bil i otte år, og bilen konfiskeres.

Det har et nævningeting i Retten i Aarhus fredag bestemt.

21-årige Mohamad Tarek Younes blev torsdag fundet skyldig i 35 ud af 38 lovovertrædelser i anklageskriftet.

Den alvorligste del af anklagen var, at den tiltalte påkørte og invaliderede en betjent i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej 18. juni sidste år.

Her kørte den 21-årige frem for rødt lys med cirka 80 kilometer i timen.

Han ramte den 32-årige betjent Stefan Nymann, der var i færd med at lægge sømmåtter ud for at standse en VW Polo, som blev ført af den tiltalte.

Betjenten pådrog sig en hjerneskade og en delvis lammelse.

Retten slog fast, at den 21-årige havde kørt hensynsløst, og at han forsætligt havde udsat betjenten for fare.

Retten fandt også manden skyldig efter paragraffen om flugtbilisme, idet den 21-årig efter påkørslen stak af og først to dage senere meldte sig selv til politiet.

I retten nægtede den tiltalte sig skyldig i anklagen om, at han med vilje udsatte betjenten for fare.

Den 21-årige argumenterede, at han ikke havde set betjenten i krydset. En forklaring som retten afviste som utroværdig.

Anklager Bjørn Fogh Sørensen mente, at der var tale om vanvidskørsel, og han argumenterede i retten for en straf på fem års fængsel.

Sidste år trådte nye bestemmelser i kraft, der gør det muligt at hæve straffen i sager om såkaldt vanvidsbilisme.

Det er sager, hvor en bilist eksempelvis kører hensynsløst og påfører en person en skade.

Stefan Nymanns hustru har fulgt sagens gang i retten.

Hun har i en erklæring takket for støtten og beskrevet, at betjenten er i bedring. Men han er stadig ude af stand til at udføre nogen handlinger selv, fremgår det af erklæringen.

Den dømte modtager dommen, oplyser hans forsvarsadvokat.

/ritzau/