21-årig dræbte handelsskoleelev der blev frarøvet ét kilo skunk

En 21-årig mand er mandag ved Retten i Aarhus kendt skyldig i drab på den 18-årige aarhusianske handelsskoleelev Mads Arberg i 2021.

To medtiltalte er kendt skyldige i grov vold.

Alle tre tiltalte udsatte efter rettens vurdering Mads Arberg for røveri af 1086 gram skunk på et stisystem i Viby ved Aarhus 31. oktober 2021.

Det var de tre mænd, der havde sat Arberg stævne for at snuppe skunken.

De havde ikke tænkt sig at betale for skunken, konkluderer retten.

Mændene havde medbragt en kniv.

Den 18-årige blev ifølge en obduktionsrapport stukket flere gange med kniven blandt andet i skulderen og tæt på hjertet.

Politiet fik kort efter en anmeldelse om knivstikkeriet og rykkede ud med patruljer.

Også en ambulance blev tilkaldt, og der blev givet førstehjælp til Mads Arberg.

Men den 18-åriges liv stod ikke til at redde.

Den 21-årige mand havde på forhånd erkendt røveri og vold med døden til følge.

Han indrømmede, at han førte kniven, men han hævdede, at drabet skete i nødværge.

Han forklarede, at der opstod tumult, og at han blev fastholdt af handelsskoleeleven.

Han frygtede for sit liv, tog derfor kniven og stak den 18-årige med den, lød det.

Retten godtager dog ikke forklaringen om nødværge.

Det kan ikke lægges til grund, at handelsskoleeleven gik til angreb på den 21-årige, mener retten.

Henset til de meget dybe stiklæsioner måtte den 21-årige have indset, at Mads Arberg ville dø, vurderer retten.

Specialanklager Jesper Rubow kræver manden idømt 16 års fængsel for rovmord.

Det kaldes også rovmord, når en person er blevet dræbt og samtidig frarøvet værdier.

Anklageren kalder drabet "meget voldsomt". Han mener, det er skærpende, at forbrydelsen er begået af flere i forening og efter en vis forudgående planlægning.

Udover straf bør den 21-årige mand efter anklagerens vurdering udvises af Danmark. Manden er ikke dansk statsborger.

De to medtiltalte står ifølge anklageren til en straf på tre et halvt års fængsel.

Retssal 3 er mandag formiddag proppet med tilhørere. Dels pårørende til de tre tiltalte, dels familie til den afdøde. Flere sidder med tårer i øjnene.

En fjerde og en femte mand er allerede dømt i sagen.

Den ene har tilstået røveri og grov vold, hvilket han har fået to års fængsel for.

Den anden har fået 30 dages fængsel for at have hjulpet med at bortskaffe beviser i form af kniv og beklædning.

Retten ventes at afgøre strafudmålingen mandag eftermiddag.

/ritzau/