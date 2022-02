21-årig forsvundet på tredje døgn: Helikoptere har ledt efter ham

Søndag har helikoptere svævet over Aalborg, og dykkere har været sendt i havnen i et forsøg på at finde en 21-årig mand, der forsvandt efter en bytur i den nordjyske by natten til fredag.

Det fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

Trods omfangsrigt eftersøgningsarbejde, der også har inkluderet en såkaldt vandsøgshund, har det dog endnu ikke båret frugt.

- Vi har ikke fået nogen indikationer på, at han skulle være faldet i havnen, men det er en del af eftersøgningsområdet, siger vagtchefen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eftersøgningen er dog blevet indstillet sent søndag eftermiddag som en konsekvens af mørkets frembrud.

Mandag vil Nordjyllands Politi starte med at holde et internt opsummeringsmøde, der skal forsøge at klarlægge, om politiet kan have overset noget, der kan bringe det på sporet af den unge mand.

- Derefter tager vi stilling til, hvordan vi så vil gribe eftersøgningen an, lyder det.

Søndag aften har politiet ikke en konkret fornemmelse af, hvor den 21-årige mand kan befinde sig, så derfor holder man de fleste muligheder åbne og søger bredt.

Han er sidst blevet set på Toldbod Plads i Aalborg natten til fredag klokken 01.

Lørdag morgen udsendte politikredsen en efterlysning af ham på Twitter, og opfordrer folk, der har befundet sig i området i samme periode, til at henvende sig, hvis man skulle have set noget.

Den forsvundne mand, Oliver, beskrives som almindelig af bygning og med mørkt hår. Han bærer briller.

Politiet oplyste, at han var iført en mørk uldfrakke og brune sko. I første omgang lød det, at han var iført sorte bukser, men det har politiet senere rettet til lyseblå jeans.

/ritzau/